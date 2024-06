Italia sconcertante senza gioco né cuore | è uno dei punti più bassi della storia della nazionale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 giugno 2024) Una disfatta. Una figuraccia epocale. Per chi ha già vissuto due apocalissi nazionali (le mancate qualificazioni ai Mondiali contro la Svezia e la Macedonia del Nord), sembra difficile stupirsi, soffrire così tanto per una “semplice” eliminazione agli ottavi di un Europeo. Eppure la sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024 è uno deipiùdel calciono. Non tanto per il risultato, abbiamo avuto cammini anche peggiori nei tornei internazionali. Nemmeno per il punteggio, un 2-0, in una serata storta in cui non siamo riusciti a mettere nemmeno per un secondo l’esito in discussione. Ma per come è maturata: una prestazione, ma anche, sbagliando tutto ciò che si poteva sbagliare,nemmeno provare a rimediare.