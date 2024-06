Studente Usa morto in Vaticano? Si è tolto la vita La lite con i compagni per le avances sessuali rifiutate

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 28 giugno 2024) Iniziano a farsi più nitidi i contorni del giallo del ragazzo trovato impiccato in bagno nella Casa Bonus Pastor, in via Aurelia, nella zona del. Se inizialmente gli investigatori non avevano escluso nessuna pista, ora il Promotore di Giustizia delAlessandro Diddi, parlando con Affaritaliani.it, non lascia più spazio a dubbi: “Il ragazzo si èla. Abbiamo fatto una serie di approfondimenti, lavorando congiuntamente con l’autorità giudiziaria italiana visto che la struttura si trova in una zona extra-territoriale, e siamo giunti alle stesse conclusioni”. Segui su affaritaliani.it .