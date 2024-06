Sophie di Edimburgo | la sua ascesa in sordina

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 28 giugno 2024) La duchessadiè l'”arma segreta” della Famiglia Reale, la “nuora preferita” della regina Elisabetta II e un “esperto pacificatore” capace di appianare le divergenze. Non mancano le affermazioni straordinarie sulla reale, che di recente ha festeggiato il suo 25esimo anniversario di matrimonio con il principe Edoardo. Un’ascesa che la distingue da tutti gli altri membri della Famiglia Reale. Nei 25 anni trascorsi da quando ha sposato il principe Edoardo,disi è evoluta da una “ragazza delle pubbliche relazioni” a un membro prezioso della Corona. Madre di Lady Louise Windsor e James, visconte Severn, bilancia le responsabilità genitoriali con i doveri ufficiali e il lavoro di beneficenza. In tal senso il suo carico non ha fatto altro che aumentare da quando il principe Andrea è stato allontanato e i duchi di Sussex si sono ritirati dall’incarico reale.