Gp d’Olanda di MotoGp Bagnaia vola nelle libere e si prende le pre-qualifiche

(Di venerdì 28 giugno 2024) Assen, 28 giugno 2024 – Peccova veloce sulla pista di Assen, in attesa deldi domenica. Il campione del mondo sile provedel mattino e poi le pre-del pomeriggio. Il pilota della Ducati ha realizzato il crono di 1:31.340, davanti all’Aprilia di Maverick Vinales e alla Ducati Gresini di Alex Marquez. Dopo aver fatto il secondo tempo, Marc Marquez ha piazzato il sesto posto. Alex Espargaro, che ha avuto una brutta caduta nel finale ed è uscito in barella, ha conquistato la quarta posizione. Jorge Martin ha realizzato il quinto tempo. Come riporta l’Ansa ‘Saranno ammessi direttamente alla Q2 di domani anche Brad Binder, Enea Bastianini, Raul Fernandez e Franco Morbidelli. Passeranno invece per la Q1 Fabio Quartararo e Marco Bezzecchi, oltre a Pedro Acosta’.