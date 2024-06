F1 prosegue il passo del gambero della Ferrari | quarta forza anche in Austria

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 28 giugno 2024) E ora la situazione si complica. Non poco. I pilotie, soprattutto, il sempre positivo team principal Frederic Vasseur non hanno più voglia di sorridere. La Sprint Qualifying del Gran Premio d’, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024, ha regalato conferme preoccupanti al team di Maranello. Sullo splendido scenario del tracciato del Red Bull Ring la pole positionSprint Race è andata come sempre a Max Verstappen in 1:04.696 con 93 millesimi su Lando Norris e 301 su Oscar Piastri. Quarto George Russell a 368 millesimi davanti alla prima Rossa, quella di Carlos Sainz, quinto a 440. Sesto Lewis Hamilton a 584, settimo Sergio Perez a 1.322, mentre domani sarà decimo in griglia Charles Leclerc, senza tempo per un problema durante l’uscita dai box che ha impedito al monegasco di evitare la bandiera a scacchi.