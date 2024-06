Enotria | The Last Song avrà delle grandiose edizioni fisiche

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 28 giugno 2024) Fireshine Games e Jyamma Games sono lieti di annunciare l’edizione fisica dell’atteso soulslike action-RPG: The, che verrà lanciata su PlayStation 5 e Xbox Series X contemporaneamente all’uscita digitale del gioco il 19 settembre 2024. A breve sarà disponibile in pre-order anche una Deluxe Edition fisica, in uscita esclusivamente su PS5, con una copia del gioco completo e contenuti bonus scaricabili, tra cui un set di skin per armi aggiuntive, potenziamenti e oggetti consumabili, oltre a un artbook digitale e una colonna sonora digitale. I pre-ordinidigitali sono già aperti, mentre quelli, standard e Deluxe, saranno disponibili a breve presso i rivenditori selezionati.: Theè un action-RPG soulslike ambientato in uno splendido mondo assolato e ispirato al folklore italiano, dove il sole più luminoso proietta l’ombra più oscura.