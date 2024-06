Astro Bot quanto pesa il platform per PS5? Serve fare spazio sull’SSD della console Sony

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 28 giugno 2024)Bot? Proprio in queste ore sta girando in rete un nuovo screenshot che ha rivelato il peso del nuovo gioco di Team Asobi, con i fan in attesa di gettarsi a capofitto in questo nuovoche dovranno premurarsi di liberare minimo 66 GBdi. Addentrandoci nello specificoquestione, alcuni utenti hanno prontamente condiviso attraverso i propri canali social le foto riguardanti alcune copertine giapponesi del titolo, dove tra i requisiti necessari per giocare al gioco troviamo appunto i 66 GB liberi di cui sopra. Si tratta di conseguenza di un peso decisamente importante per un, nonostante Team Asobi abbia precisato a più riprese cheBot sarà un gioco tripla A a tutti gli effetti, capace di offrire di conseguenza agli utenti una gran quantità di contenuti.