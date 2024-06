Anno maledetto per la famiglia reale inglese la principessa ha perso la memoria | ecco cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di venerdì 28 giugno 2024) La notizia ha scosso profondamente il Regno Unito: laAnna, sorella di Re Carlo, ha subito un grave incidente che le ha causato la perdita della. Il drammatico evento è avvenuto nella sua residenza a Gatcombe Park e ha lasciato lae il pubblico in apprensione. Dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, laè stata dimessa, ma le sue condizioni restano sotto stretto controllo medico. In ungià difficile per la, con problemi di salute che hcolpito anche Re Carlo e Kate Middleton, l’incidente di Anna rappresenta un ulteriore colpo. Chi è laAnna? LaAnna, nata il 15 agosto 1950, è la secondogenita della regina Elisabetta II e del principe Filippo. Conosciuta per il suo impegno instancabile e la sua dedizione al servizio pubblico, Anna è tra i membri più amati e rispettati della