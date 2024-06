Ti sei giocato la vittoria Isola dei Famosi l’annuncio di Sonia gela proprio il preferito di tutti

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 3 giugno 2024) La Semifinale de L’dei2024 ieri ha generato non poco clamore tra i pochissimi telespettatori rimasti allo show che quest’anno ha toccato gli ascolti più bassi della sua lunga storia sfiorando spesso il 12%. Almeno alla fine un po’ di curiosità del pubblico c’è. Aras Senol e il suo passo falso. Finale bruciata? Sicuramente fino a questo momento è stato uno dei concorrenti più amati dell’edizione ed è stato grazie al suo ruolo in Terra Amara inizialmente a farlo ‘sbancare’ in quanto a consensi del pubblico. Ma dopo ha anche guadagnato fan a L’dei2024 per la sua personalità. Aras Senol ha rovinato tutto, ieri? Sono tante le antipatie nate sulla Playa hondurena ma fortunatamente anche le amicizie tra i concorrenti non hanno tardato a formarsi a L’dei2024.