Sindaco Mondragone incontra Piantedosi sulla sicurezza in città

"Un incontro utile per il nostro territorio. Ho riscontrato una conoscenza dettagliata di ogni problematica della nostra zona e una chiara consapevolezza che lo Stato deve affermare la propria autorità con presenza costante. Sono rimasto davvero soddisfatto". Lo ha detto ildiFrancesco Lavanga che ha avuto un incontro oggi, al Viminale, con il ministro dell'Interno Matteosui temi dellain. "Abbiamo discusso anche della riqualificazione del parco OasiDomitiana e della possibilità di una stipula di una convenzione ad hoc con il Ministero per la sua riqualificazione", ha aggiunto Lavanga. "Inoltre – ha detto ancora – ci siamo confrontatipossibilità di avere più uomini in dotazione alle forze dell'ordine (che stanno facendo comunque un lavoro straordinario come è testimoniato dal recente arresto del criminale Tiberio La Torre ad opera dei Carabinieri e grazie alla denuncia del consigliere regionale Giovanni Zannini e dell'imprenditore Alfredo Campoli) e anche della possibilità di una dotazione straordinaria di telecamere".