Se devi farti una canna fattela bene… La gaffe del ministro Lollobrigida il video è subito virale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una frase rubata dalle telecamere, una battuta pronunciata di fronte ad alcuni presenti. E che però si è subita trasformata in un caso, considerando la posizione ufficiale del centrodestra in tema di droghe leggere e legalizzazione. Ildell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francescoha infatti risposto al giornalista di La7 Giuseppe Ferrante dicendo che “Unasefare è meglio farsela bene, non light”. Parole che, ovviamente sonodiventate virali.Leggi anche: Sfregio alla storia nel Parco archeologico di Ercolano, turista olandese lascia il segno Prima, ilaveva rilasciato delle dichiarazioni più istituzionali e composte: “Non punto a trasformare i nostri campi di grano, le nostre coltivazioni, in campi dibis light, anzi.