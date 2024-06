Salvini | Rispetto Mattarellagarante

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 3 giugno 2024) 8.48 "Nessuna polemica della Lega con il presidente Mattarella, che ha il mio, e ildella Lega, e che è garante della nostra Costituzione che ripudia la guerra.Lo stessonon hanno in Europa alcuni altri presidenti, come Macron, che rischiano di portare l'Europa verso la terza guerra mondiale". Così il segretario della Legaad "Agorà" su Rai3.afferma poi di non aver sentito Meloni dopo il tweet del leghista Borghi su Mattarella e dice che il governo "è coeso e andrà avanti fino al 2027".