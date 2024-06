Roland Garros 2024 Tsitsipas rinuncia al misto con Badosa | priorità al doppio con il fratello Petros

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Una delle coppie più attese al via deldel, quella formata da Stefanose Paula, si è ritirata prima di scendere il campo. Il loro esordio era slittato a lunedì in virtù della tanta pioggia che si è abbattuta in questi giorni su Parigi, ma anche per via degli impegni in singolare del greco, approdato ai quarti di finale. Come se non bastasse,è ancora in corsa anche ine, per evitare di stancarsi troppo alla vigilia del match con Alcaraz, ha preferito disputare un solo match. La scelta è ricaduta, anche in ottica Olimpiadi, sulmaschile insieme ale si è rivelata vincente visto che i due hanno sconfitto i campioni in carica Dodig/Krajicek. Poco male per Paula, che avrà compreso le esigenze del fidanzato e acconsentito are al