Philippe Leroy | addio al mitico Yanez VIDEO

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 3 giugno 2024) Per tutti è, il fidato amico di Sandokan. Maè entrato di diritto nella storia del cinema e della tv non soltanto per essere stato uno dei principali protagonisti dello sceneggiato di successo della Rai. A Roma, a 93 anni, si è spento uno degli attori francesi più amati e apprezzati. Una vita, la sua, che sembra la sceneggiatura di uno dei film di avventura che ha interpretato, visto che a 21 anni fu arruolato nella Legione Straniera e partecipò alla guerre in Indocina e Algeria nel corpo dei paracadutisti. “sono io. È un personaggio che mi perseguita. Interpretandolo, mi sembrò di rivivere la mia vita. I sei mesi passati tra la Malesia e gli studi di Bollywood, comunque, sono stati i più straordinari di tutta la mia carriera.