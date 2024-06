Perché la strage di Rigopiano rischia di non andare in Cassazione | qual è la scadenza

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Pescara), 3 giugno 2024 –, ricordate? Ventinove morti nell’hotel sul Gran Sasso d’Abruzzo, era il 18 gennaio 2017, erano le 16:49 quando una valanga cancellò il resort. Sabato 8 giugno alle 10:30 i familiari delle vittime saranno davanti al tribunale dell’Aquila. Un sit-in, “una forma di protesta assolutamente pacifica per chiedere il ricorso in”, chiarisce al telefono Marcello Martella, vicepresidente del comitato familiari ma prima di tutto papà di Cecilia, l’estetista dell’albergo morta a soli 24 anni., i tempi dellaLa domanda che angoscia le famiglie è: la procura generale farà ricorso in? “Di certo, lo faranno i difensori dei condannati”, ragiona il padre di Cecilia. Il 14 febbraio il verdetto d’appello ha consegnato 22 assoluzioni e 8 condanne (che in primo grado erano state 5).