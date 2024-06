Fonte : vallesina.tv di 3 giu 2024

Classifica Le ragazze allenata dalla coach Giuliani sono ancora imbattute e si stanno oramai avviando alla fase play off Domenica a Colle Val d’Elsa domenica ospiti del Certaldo pallanuoto secondo in classifica generale che all’andata erano state sconfitte a Moie per 15-7 MOIE, 3 giugno 2024 – Il Team Marche pallanuoto Moie femminile ha battuto al Palabù l’Etruria per 15 a 8.

Pallanuoto femminile Il Team Marche 15 -8 sull’Etruria continua la corsa vincente verso i play off