Orari Roland Garros 2024 ordine di gioco di oggi 3 giugno | programma tv streaming

(Di lunedì 3 giugno 2024) Alsi parte con il secondo lunedì, quello che chiude su entrambi i fronti gli ottavi di finale. Sarà una giornata lunga, e soprattutto anche italiana, dal momento che ci sarà un’altra presenza tricolore, l’ultima rimasta in campo femminile. Si tratta di quella di Jasmine Paolini, opposta alla russa di origini armene Elina Avanesyan. Nessun precedente tra le due, ma un’evidente notevole occasione per la toscana per raggiungere i primi quarti Slam in carriera, il tutto ad aprire le danze sul Court Suzanne Lenglen, Ma è anche il giorno di Novak Djokovic, con il serbo che, dopo le quattro ore e mezza nella notte servite per eliminare Lorenzo Musetti, affronta un altro che sul rosso non si fa particolari scrupoli contro chiunque, l’argentino Francisco Cerundolo.