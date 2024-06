Opec Plus estende il regime di tagli aggiuntivi sino a fine 2025

Leggi tutta la notizia su quifinanza

L'organizzazione che comprende i Paesi membri dell'OPEC ed dieci membri esterni, compresi Russia, Kazakhstan e Messico, conferma la linea dura ed i tagli produttivi, per contribuire a mantenere alti i prezzi del greggio, garantendo ai Paesi produttori maggiori entrate, in una fase economica e geopolitica molto incerta. Un sollievo per le ambizioni dell'Arabia Saudita di diversificare le due entrate con fonti rinnovabili (Piano Vision 2030), ma soprattutto per la Russia, che deve finanziare con le entrate petrolifere la costosissima guerra in Ucraina. I Paesi produttiri hanno dunque deciso di estendere il taglio di produzione al 31 dicembre, ribadendo l'impegno "dichiarato" di ottenere e sostenere un mercato petrolifero stabile, assicurare leadership e trasparenza al mercato nel lungo termine ed in linea con l'approccio precauzionale, proattivo e preventivo adottato sin da principio dai Paesi membri".