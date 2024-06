Non solo Amadeus la Rai dice addio anche al format I soliti ignoti Usigrai | Problema grave ma i vertici fanno finta di niente

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) «A settembrearriverà sul Nove con Identity, ilnoto in Italia come I. È una prima discesa in campo sul nostro canale con un prodotto che parla a tutti, con la freschezza di uno che lo rappresenta e ha una grande riconoscibilità». A parlare al quotidiano la Repubblica è Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del gruppo Warner per il Sud Europa, in un’intervista dello scorso sabato. Stando a quanto annunciato quindi, la Rai non avrebbe rinnovato i diritti del, in onda sulla rete ammiraglia dal 20 marzo 2017 al 15 aprile 2023 – sostituito ora da Affari tuoi – condotto dae prima ancora da Frizzi, con la prima puntata in onda nel 2007. Icambierà quindi nome e rete, ma non volto, perché ritroverà sul Nove proprio chi lo ha rappresentato nelle ultime sette stagioni.