Napoli parla Michele Criscitiello

(Di lunedì 3 giugno 2024) Hato anche delnel suo editoriale per Sportitalia. Di seguito le sue parole. “Prima si abbracciavano, ora si fanno la guerra. Mario Giuffredi, noto agente napoletano con casa ad Avellino in collina, può stare simpatico o antipatico ma è un dato di fatto che sia molto astuto e fa sempre gli interessi dei suoi calciatori. Ha scritto un libro. Alla Bruno Vespa. Opere (poche) miracoli (tanti) della sua vita da agente”. Il presidente del… “De Laurentiis gli ha aperto le porte del San Paolo (Maradona) dove lui andava da bambino a vedere ilche ama tanto. Una roba da film. In prima fila c’era De Laurentiis ad applaudirlo. Sono passati pochi mesi e Giuffredi spara a zero, ilfa un post contro Giuffredi.