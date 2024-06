Napoli cambio di programma per Osimhen? Decisivi il mercato e il ruolo di Conte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024), 3 giugno 2024 – Nel calcionotoriamente le sorprese sono sempre dietro l'angolo. In casa, sembra non essere il caso dell'approdo sulla panchina di Antonio, dato che l'ufficialità potrebbe arrivare anche prima del previsto, come lasciato tacitamente intuire dal rientro di Aurelio De Laurentiis da Ibiza nella serata di domenica. In ogni caso, nulla dovrebbe cambiare rispetto alle indicazioni dei giorni scorsi che, per il tecnico salentino, parlano dell'imminente firma fino al 30 giugno 2027 dietro pagamento di uno stipendio di 6,5 milioni di parte fissa, più 2 milioni di bonus legati alla qualificazione alla Champions League e altri vincolati allo scudetto. Ciò che è difficilmente controllabile attiene alla sfera di competenza delle altre squadre.