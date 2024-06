Morte sul lavoro Prefettura chiama Mercoledì incontro tra sindacati industriali e organismi di controllo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 3 giugno 2024) Convocato perprossimo il tavolo tecnico insu salute e sicurezza., istituzioni esono stati infattiti a raccolta per fare il punto su un tema di drammatica attualità, soprattutto dopo il tragico incidente sulche lunedì scorso è costato la vita a Simone Mezzolani di 33 anni (foto). Il giovane papà è morto lunedì scorso poco prima delle 22: è rimasto schiacciato dal carrello trasportatore mentre, a fine turno, stava facendo manutenzione al macchinario. Lo aveva disattivato ma il rullo, per cause che sono al vaglio della Procura di Urbino, avrebbe ripreso a funzionare e il giovane non ha avuto scampo. L’con tutti i soggetti coinvolti che si svolgeràera stato chiesto a gran voce da Cgil e Uil durante lo sciopero dell’11 aprile da una delegazione che era andata ine, in seguito, dopo il tragico incidente, con un comunicato congiunto da Cgil, Cisl e Uil.