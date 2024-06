Mia figlia aggredita mentre cantava ad un matrimonio La cantante Alessia Toffoli smentisce la versione del padre ed è giallo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024)sulla vicenda dellache l’1 giugno, in occasione di un, si è esibita con il gruppo “3 Mendi” a Villa Revedin, nel comune di Gorgo al Monticano. Tutto sembrava andare per il meglio, quando un invitato dal pubblico sarebbe salito sul palco e ha preso per il braccio, facendola cadere rovinosamente per terra. Laavrebbe sbattuto il ginocchio e la testa. A sostenerlo è ildella ragazza 23enne di Vittorio Veneto che si è sfogato sui social per l’aggressione subita dalla. Thomas, presidente del circolo di Fratelli d’Italia Vittorio Veneto ha detto: “Continua ancora la mancanza di rispetto e la tutela delle donne. Un uomo del genere deve vergognarsi a vita”. Successivamente, laha però smentito quanto detto dal