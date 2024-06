Melosi Anmvi | Ruolo medico veterinario fondamentale per visione One Health

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - "Quando parliamo di One, unlo ha anche ilin maniera trasversale, perché la salute dell'uomo dipende dalla salute dell'ambiente e dalla salute degli animali. Ilcura gli animali e in qualche modo contrasta quelle che sono le zoonosi", malattie causate da agenti trasmessi per via diretta o indiretta dagli animali all'uomo. "Per questo motivo il nostroè importantissimo". Lo ha detto Marco, presidente dell'Associazione nazionale medici veterinari italiani (), a margine della presentazione - oggi alla Camera - dei risultati del progetto 'OneProject - Scuole in Azione', un gioco per la salute globale che ha coinvolto 1.600 studenti delle scuole superiori di tutta Italia.