Matilde Brandi eliminata dall’Isola lo staff rompe il silenzio | perché ha vinto lei

(Di lunedì 3 giugno 2024)è stata una grande combattente all’Isola dei Famosi, tuttavia, questo non è bastato per consentirle di guadagnarsi un posto alla finale. La donna è stataal televoto contro Edoardo Franco e Samuel Peron durante la puntata di ieri e, successivamente, ha perso la sfida dell’uomo vitruviano con il ballerino. Pertanto, a malincuore, la protagonista ha dovuto abbandonare il gioco e tornare in Italia. Il suoha deciso dire ilsui social, parlando a nome dell’ex naufraga, Ecco cosa ha detto. Il messaggio dellodiLodiha sostenuto tanto la donna durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi. Malgrado i tentativi di invogliare il pubblico a votarla, però, la donna ha avuto la peggio non riuscendo a salvarsi.