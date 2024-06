Lunedì 3 giugno oggi è il giorno della liberazione fiscale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Milano, 32024 – Il cosiddetto “di” quest'anno è. Una scadenza che da almeno quattro lustri, grazie all’annuale elaborazione effettuata dall’Ufficio studiCGIA, per molti italiani è il raggiungimento di un traguardo importante, anche se puramente simbolico. Siano essi partite Iva, lavoratori dipendenti, pensionati o imprese. In linea meramente teorica, pertanto, dalavoreremo per soddisfare i nostri bisogni e non più per pagare le tasse, le imposte, i tributi e i contributi sociali previsti nel 2024. Un gettito che per l’erario dovrebbe garantire 909,7 miliardi di euro. Risorse che sono indispensabili allo Stato per far funzionare le scuole, gli ospedali, i bus, i treni, gli uffici pubblici e per pagare le pensioni, gli stipendi agli statali e ai dipendenti degli enti locali.