Le Maldive vietano l’ingresso nel Paese agli israeliani e Tel Aviv invita i cittadini a non andare | Sarà difficile aiutarvi

(Di lunedì 3 giugno 2024) Cittadino israeliano? Qui, non sei il benvenuto. È quanto accaduto alledove il governo delha fatto sapere che verrà modificata una legge per vietarenell’arcipelago alle persone con passaporto israeliano. Il motivo? Una reazione alla guerra di Israele nella Striscia di Gaza. A riportarlo è il presidente Mohamed Muizzu, del partito di destra Congresso Nazionale Popolare, che fa sapere di aver adottato, su raccomandazione del consiglio dei ministri, la decisione di “modificare le leggi necessarie per impedire che i titolari di passaportientrino nelle”. Non solo. Muizzu ha deciso di “nominare un inviato speciale per valutare le necessità dei palestinesi” e di “organizzare una campagna di raccolta fondi per aiutare i nostri fratelli e sorelle palestinesi”.