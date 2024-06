Le 14 regine pronte a tutto Cervarezza con Martinez Un croato per il Cerredolo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 3 giugno 2024) Viaggio alla scoperta delle 14 formazioni che si daranno battaglia da domenica nel 72° Torneo della Montagna. Mette sul piatto il double Dilettanti-Giovanissimi, centrato a Baiso, ilanche se tradizionalmente è dura ripetersi: staff tecnici confermati con mister Cecchi per i grandi e il collega Borghesi nei baby. Zoccolo locale di livello con capitan Cani che farà sempre coppia con Ruopolo in difesa, Leoncelli in mezzo, il golden boy montanaro Fiori (2004, protagonista in Serie D con la Fezzanese), il ristabilito Malpeli in porta, mentre ritorna il derogato sampolese Stradi, autore di un ottimo torneo due edizioni fa. Fuochi d’artificio negli esterni dove il blindato fantasista Malivojevic affiancherà l’argentino, suo compagno anche nel Cittadella; certo anche l’arrivo del jolly toscano Giuliani.