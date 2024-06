La svolta della ’Landini’ Un’impresa in tandem

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024) Attenti a quei due. No, calma, qui non c’è nessuna Operazione Costa Brava. Non c’è Roger Moore e nemmeno l’altrettanto compianto Tony Curtis. Loro sono "solo" Gabriele Ricci e Maurizio Bertelà. Ovvero il duo che fa da braccio tecnico di quellaimpressa alla Landini Lerici dall’avvento alla presidenza di Alberto Bodini e, allargando lo sguardo a quello che è tutto il progetto come noto coinvolgente altre tre società dal Sarzana all’Arcola passando per la Papini Sp, trattasi delche funge da asse tecnico portanteGolfo dei Poeti. Ad ogni modo, se si vuol parlareGino Landini, inutile chiedersi chi sia il vero allenatore. Di solito in piedi c’è Ricci. Si sbraccia, alza la voce, chiama appresso il tale giocatore. Faccio tutto me e potrebbe anche starci.