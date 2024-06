La rivincita dei vignaioli della Terrasses du larzac la zona caduta nell' oblio divenuta modello per tutta la Francia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sono bastati una decina di anni all’appellationduper diventatare il faro dei vini del Languedoc (e non solo). La denominazione si è imposta all’attenzionecritica e degli appassionati grazie a rossi capaci di coniugare intensità, finezza e freschezza. Rossi moderni, in sintonia con il gusto contemporaneo che predilige l’eleganza rispetto alla concentrazione e alla potenza. Paesaggi dall'antico terroir delledu. Questa foto e quella di apertura sono di Georges Souche: piccole aziende e agricoltura poliedrica La storia del Languedoc è legata a un tessuto produttivo composto da piccole tenute agricole di carattere familiare, dedite alla coltivazione di cereali, olivo e vigna. Proprio la frammentazione in piccole proprietà, all’inizio del Novecento, ha condotto alla nascita di numerose cantine cooperative che per molto tempo hanno dominato il panorama regionale con una produzione spesso orientata alla quantità.