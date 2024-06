Il 4 giugno alla biblioteca di Cascina la presentazione de Il maestro di sogni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 3 giugno 2024)(Pisa), 32024 - Martedì 4alle 18 saràcomunale di"Peppino Impastato" sita in via Comasco Comaschi 67 uno dei più importanti scrittori Italiani di noir: Marco de Franchi. Colloquierà, presentando il suo nuovo ed inquietante libro edito da Longanesi "Ildei", con il narratore e poeta Alessandro Scarpellini . Letture degli attori Remo Lenci e Rosita Ambrosio, commenti musicali di Giacomo Innocenti. Introduzione e saluti dell'AssessoreCultura Bice Del Giudice . DE FRANCHI - Il precedente thriller di Marco de Franchi sempre edito da Longanesi - " La condanna dei viventi" - è stato tradotto in molti paesi esteri (Germania, Spagna, Francia, Olanda, Polonia, Romania, Grecia, Lituania, etc.