Denise Esposito la donna con cui vorrei invecchiare

(Di lunedì 3 giugno 2024) Gigi D’Alessio è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata di stagione di Domenica In andata in onda il 2 giugno. Intervistato da Mara Venier il cantante ha raccontato tutto di sé: dall’esordio non semplice alla carriera, fino alla vita privata. Una vita in cui l’amore e i figli occupano il posto principale. Mara Venier torna sulle polemiche a “Domenica In”: «Da me si può dire tutto» X Leggi anche › Gigi D’Agostino: una nuova canzone in attesa della data-evento a Milano Gigi D’Alessio: la carriera Oggi il cantane napoletano vanta numeri importanti: 30 anni di carriera, oltre 30 milioni di dischi venduti, 15 dischi d’oro.