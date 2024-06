‘Con il cuore nel nome di Francesco 2024’ con Carlo Conti | quando in tv e ospiti

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 3 giugno 2024) Tornail, neldi‘, l’evento benefico dei frati del Sacro Convento di Sandi Assisi. Obiettivo, è quello di raccogliere fondi per le persone più bisognose presenti in Italia e nel mondo. Scopriamo insieme conduttori,in tv.alla conduzione diil, neldi’: gliGiunto alla ventiduesima edizione, il concerto beneficoil, neldi‘ sarà condotto da. L’evento, sarà trasmesso in diretta giovedì 6 giugno 2024 in prima serata alle 21.30 su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. Ancora una volta si parte da un luogo suggestivo, il sagrato della chiesa superiore della Basilica di Sanad Assisi. Quest’anno si raccoglieranno fondi utili a sostenere 22 progetti in 11 Paesi del mondo.