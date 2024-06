Come funziona la legge elettorale per le elezioni europee 2024

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) Sabato 8 e domenica 9 giugno si vota in Italia per ere gli eurodeputati che ci rappresenteranno al Parlamento europeo, contribuendo a definire la linea politica che l’Ue dovrà assumere nei prossimi cinque anni. Ma con quale sistemasi vota? Ve lo spieghiamo a seguire in modo semplice ma esaustivo. Quadro europeo e posta in palio Lesi svolgono in tutta l’Ue tra il 6 e il 9 giugno. Il voto però è organizzato su base nazionale secondo le regole elettorali che ciascuno dei 27 Stati membri definisce. I requisiti generali fissati dall’Ue da rispettare sono l’uguaglianza di genere e la segretezza del voto. In palio ci sono a livello contentale i 720 seggi di cui si comporrà il prossimo Parlamento europeo.