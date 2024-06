Baronissi domani l’incontro con il ministro Lollobrigida

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 3 giugno 2024), 4 giugno, a partire dalle 13,30, presso l’Hotel Dei Principati, in via Salvador Allende, 88 a, ildell’agricoltura Francescoinsieme al candidato sindaco Tony Siniscalco incontrerà gli agricoltori della città della Valle dell’Irno. “Il settore primario è fondamentale per lo sviluppo della città, che vanta numerose produzioni di eccellenza: chi vi opera va sostenuto nello svolgere un’attività complessa ma, al tempo stesso, necessaria per preservare e tutelare l’identità del territorio. La mela annurca campana, le ciliegie, la nocciola “Tonda di Giffoni”, le noci, su tutte la famosa varietà “Sorrento” e le castagne sono le principali coltivazioni sul nostro territorio; a queste si aggiungono aziende vitivinicole che vinificano da uve di Aglianico e Fiano.