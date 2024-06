Amanda Knox torna in tribunale l’annuncio dopo la denuncia di Patrick Lumumba | Sarò a Firenze per difendermi ancora una volta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 3 giugno 2024) «Il 5 giugno entrerò nella stessa aula deldove sono stata ricondannata per un crimine che non ho commesso, questaperuna». Cosìannuncia su X che mercoledì sarà a. Si presenterà in Corte d’assise d’appello, perché dalla vicenda giudiziaria legata all’omicidio di Meredith Kercher è nato un altro filone processuale, che la vede accusata di calunnia nei confronti diinfatti accusò l’uomo dell’omicidio di Meredith, avvenuto a Perugia la sera del primo novembre del 2007. Mavenne in seguito riconosciuto estraneo al delitto e quindi prosciolto., invece, fu condannata a tre anni di reclusione per calunnia (comunque già scontati, dal momento che prima di essere assolta in appello ha passato quasi quattro anni in carcere).