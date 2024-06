Verstappen non ne può più | ribaltone in F1

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di domenica 2 giugno 2024)non ne può più: dentro la Red Bull sta succedendo di tutto e ormai le accuse non vengono più nascoste. Ilin Formula Uno è servito Sta diventando una polveriera la Red Bull, che è evidente sia in difficoltà. Seè saldamente – anche se un poco di meno – in testa al Mondiale, Perez nel Gran Premio di Monaco non è riuscito nemmeno a superare il Q1 durante le qualifiche. Sì, ci sono dei problemi.(Lapresse) – Ilveggente.itChe il pilota olandese che per tre anni di fila ha vinto il Mondiale non ha nascosto alla fine del weekend nel Principato: “Siamo in difficoltà sui cordoli dal 2022, gli altri sono cresciuti e noi non abbiamo migliorato il nostro punto debole. Così vieni smascherato” ha detto Max. Che quindi ha messo nero su bianco quelli che sono i problemi della sua macchina.