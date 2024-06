Urban Green Carolina Rey e Mario Acampa in un nuovo format sulla sostenibilità urbana

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 2 giugno 2024)Rey esu Rai2 presentano unin quattro puntate per quattro racconti dia: tra gli ospiti Leo Gassmann, Maninni e Kaze Si parte il 2 giugno alle 14, direzione: futuro, per ilprogramma domenicale di Rai2,, untelevisivo condotto daRey e, prodotto da Etra Srl da un’idea di Gianluigi Polisena. Quattro puntate, quattro racconti dia che ci presentano sfide e opportunità dell’izzazione e delle città del futuro: partendo da Mantova per visitare Treviso, Trento e Pordenone. Tutte le domeniche del mese di giugno Rey esi cimenteranno, come due moderni esploratori, alla ricerca di un futuro sempre più a misura d’uomo, in cui il progresso possa conciliarsi con il rispetto del pianeta che ci ospita.