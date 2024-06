SuperSport test a Misano Debise è due volte quarto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Prima della quarta tappa del MondialeNext Gen che si terrà alWorld Circuit, tra due settimane proprio sulla pista romagnola – quella di casa per il team ravennate Evan Bros – si sono tenuti due giorni dinei quali l’hanno fatta da padrone le moto della classe regina delle derivate di serie, ovvero le SuperBike, ma nella quale sono arrivate buone indicazioni anche per le moto della classe intermedia, compresa la Yamaha del team ravennate Evan Bros, pilotata dal francese Valentin, sino ad ora trequinto, una sul gradino più basso del podio, ad Assen, infine 19º sempre sulla pista olandese per una scelta azzardata delle gomme. Evan Bros, dunque, è ufficialmente tornato in pista, per una fruttifera due giorni disul circuito dedicato a Marco Simoncelli.