Sei anni pieni di successi

(Di domenica 2 giugno 2024) "Sono stati seiintensi, caratterizzati da tante soddisfazioni. Al mio successore lascio una società solida, che è cresciuta sotto ogni punto di vista grazie all’apporto di tutti. E voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato ed affiancato in questi". E’ il commiato di Francesco Fusi, che lascia la presidenza dei Cavalieri Union dopo due mandati. Di acqua sotto i ponti ne è trascorsa tanta, quando raccolse il testimone dal compianto Riccardo Conti, scomparso lo scorso gennaio. Ed è proprio la scomparsa di due figure "storiche" del club, come Conti e Mauro "Bobbe" Agostini, che Fusi indica tra i momenti più difficili e dolorosi della sua gestione. "Ancora peggio del periodo della pandemia, è stata la morte di Riccardo e di Bobbe a toccarci nel profondo – ha aggiunto – ma sono sicuro che chi mi verrà al mio posto e la dirigenza metteranno in piedi iniziative per ricordarli".