Regionali il verbo di Renzi | Pd appiattito sulla Cgil

(Di domenica 2 giugno 2024) BOLOGNA Il calcio d’inizio nella grande partita di centrosinistra per il post Bonaccini, alla fine, l’ha dato Carlo Calenda. E poco dopo il primo pallone toccato il match sembra già entrato nel vivo, suscitando diverse reazioni (o silenzi) tra le compagini interessate. Il senatore bolognese di Azione Marco Lombardo guarda al voto del prossimo fine settimana e non si scompone. "Se c’è De Pascale, lo sostengo" aveva detto il leader di partito, in riferimento all’ipotesi del sindaco di Ravenna in pole position nel totonomi per la guida di viale Aldo Moro. "Ha fatto un ottimo lavoro. Se il candidato per il centrosinistra fosse lui, secondo me possiamo iniziare a lavorare anche subito", il commento di Calenda. Poi c’è Matteo, leader di Italia Viva, che sferza: "Ad oggi si scrive Pd, si legge".