Pagelle Venezia-Cremonese 1-0 voti e tabellino playoff Serie B 2023 2024

(Di domenica 2 giugno 2024) Ledi1-0 con iai protagonisti e ildel match valido per il ritorno della finale deidi. Al Penzo il sogno dei lagunari è realtà: arriva la promozione in A dopo due anni di assenza, arriva grazie al gol di Gytkjaer che la decide al ritorno, mentre i grigiorossi devono arrendersi e sono chiamati ora a riprovarci l’anno prossimo. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS LEDI1-0(3-5-2): Joronen 6.5; Idzes 5.5, Svoboda 6.5, Sverko 6.5 (34? st Altare sv); Candela 6 (34? st Dembelè sv), Busio 7 (13? st Lella 6), Tessmann 7, Bjarkason 6.5 (34? st Andersen sv), Zampano 6; Gytkjaer 6.5 (11? st Pierini 6), Pohjanpalo 6.5. In panchina: Bertinato, Grandi, Modolo, Jajalo, Cheryshev, Ellertsson, Olivieri.