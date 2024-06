Martinengo Seghezzi cerca il bis e se la gioca contro il civico Busetti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 2 giugno 2024). Con il sostegno di Lega e Forza Italia, aMarioil bis alla guida del paese. “MarioSindaco – Centrodestra”, questo il nome della lista che supporta l’attuale primo cittadino, propone una serie di migliorie al paese proponendosi per proseguire il lavoro svolto negli ultimi cinque anni. Tra le opere pubbliche in programma, la realizzazione del progetto di rifacimento di piazza Papa Giovanni XXIII, già finanziato e in attesa del parere definitivo della Soprintendenza. Inoltre si ha intenzione di realizzare un nuovo polo scolastico da adibire a scuola secondaria di primo grado, oltre al restauro della facciata del cimitero e all’ultimazione della riqualificazione del camminamento lungo il Vallo Colleonesco.