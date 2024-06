LIVE Sinner-Moutet 0-1 Roland Garros 2024 in DIRETTA | break in apertura per il francese

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Si ferma a metà rete il dritto lungolinea del, che in precedenza aveva alzato molto la traiettoria per far perdere campo all’avversario. 15-0 Noo.arriva bene sulla smorzata di, che non riesce ad incidere con il lob. L’azzurro lascia rimbalzare la palla ed attacca con il dritto, costringendo l’avversario ad alzare un altro pallonetto. Questa volta l’italiano sceglie di schiacciare ma lo smash si ferma in rete. Ilha variato molto da fondo campo, giocando diversi back già in questo primo game. Al servizio Corentin0-1: che punto vinto dal! In allungotrova un ottimo rovescio lungolinea, che gli permette di prendere in mano lo scambio.