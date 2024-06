LIVE Motocross GP Germania MXGP 2024 in DIRETTA | tra poco il via di gara-1!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 In MX2 vince-1 Lucas Coenen. 13.45 Buon pomeriggio e benvenuti alladi-1 didi scena in. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale di, GP, riparte la sfida a Prado. Alla partenza delladi qualifica, Mattia Guadagnini (Husqvarna) scatta meglio di tutti, conquistando l’hole-shot e precedendo Jorge Prado (GASGAS), Henry Jacobi (Honda), Tim Gajser (Honda), Jeffrey Herlings (KTM) e Pauls Jonass (Honda). Dietro di loro, Jeremy Seewer e Romain Febvre (Kawasaki) si danno battaglia. Prado prende subito il comando, seguito da Gajser, mentre Guadagnini resiste nella prima metà. Febvre risale al quarto posto, ma poi inizia a piovere.