Lite sull’ex Zuccherificio Volano gli stracci tra Zuccarini e Masciotti

(Di domenica 2 giugno 2024) Si alzano i toni all’indomani della sentenza del Tar sulla vicenda dell’ex, che ha dichiarato nullo l’accordo del 2019. Scontro tra il sindaco Stefanoe il candidato sindaco della ‘coalizione progressista’ Maurotorna sulla vicenda con un post un cui ripercorre la questione e ribadisce la giustezza della decisione di non dare seguito all’atto, definito ‘polpetta avvelenata’, troppo sbilanciato su Coop Centro Italia. "Ora siamo pronti a riprendere un dialogo costruttivo con Coop. Una tematica fondamentale, quella dell’ex, per lo sviluppo di Foligno che merita di essere trattata in maniera seria e lungimirante, non certo dalle forze del centrosinistra che hanno governato la città non curandone i superiori interessi e che oggi si ripresentano sfacciatamente al cospetto dei cittadini con un candidato sindaco imbarazzante per la totale incompetenza ed inadeguatezza al ruolo".