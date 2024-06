L’Isola dei famosi 2024 la semifinale | chi raggiungerà Edoardo Stoppa in finale?

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 2 giugno 2024)dei, tempo diper il reality condotto da Vladimir Luxuria: chiin, prevista per mercoledì 5 giugno? Domenica 2 giugno, in prima serata su Canale 5, appuntamento con ladedei, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Vladimir Luxuria, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno. Questa sera i naufraghi sono pronti a sfidarsi in gare e duelli per conquistare un posto in, raggiungendo cosìper contendersi la vittoria.dei– bannerTante sorprese per i naufraghi ancora in gioco: Matilde Brandi potrà riabbracciare la sua amica Manila Nazzaro, volata in Honduras.