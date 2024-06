L’ipotesi Lukaku è ancora viva il Napoli può procedere con una trattativa slegata da Osimhen Gazzetta

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Ilè in cerca del post: tra i profili valutati ci sono Dovbyk del Girona, Dempey del Cercle Burgles e Boniface del Leverkusen. Non sembra tramontata: anche se il Chelsea non è interessato a, ilpotrebbe comunque avviare una. Ai tifosi fa gola Viktor Gyökeres, attaccante dello Sporting che ha messo like al post della pagina 433 che annunciava Conte al. Ladello Sport scrive: Quando un like cambia la prospettiva. Certo, nel caso specifico, difficile credere che il protagonista social possa davvero sbarcare alnell’immediato futuro, ma tant’è. Viktor Gyökeres, straordinario centravanti dello Sporting protagonista dell’ultima stagione con 29 reti in 33 presenze nel campionato portoghese e in generale di 43 gol e 15 assist in 50 partite in tutte le competizioni, ha messo il famoso “mi piace” alla pagina “433” che annunciava l’accordo raggiunto trae Conte.