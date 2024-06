La mamma di Elettra la bimba morta per un tappo in gola | Al Lido soccorsi inadeguati e l’elicottero era in avaria

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 2 giugno 2024) «La mia bambina è stata una leonessa. Ha combattuto con ogni forza e prima di morire ha resistito diverse ore attaccata a una macchina». Questo il racconto, al Corriere della Sera, di Emili Massarotto, ladi, la piccola di 18 mesidopo aver ingoiato undi plastica. La piccola è spirata sabato in Azienda Ospedaliera a Padova. «Io e mia figlia eravamo in bagno perché dovevo lavarle i denti. Lei ha trovato un prodotto sigillato ancora nella plastica, con i dentini è riuscita a rompere la confezione e ilsi è sfilato. Una cosa veramente assurda perché era sigillato. Mi sono accorta immediatamente di quando stesse accadendo e ho provato con le manovre di disostruzione ma era troppo in fondo», ha raccontato la