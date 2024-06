In Francia sono sicuri | Lukaku è una priorità per il Napoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 2 giugno 2024) Romeluquest’estate farà ritorno al Chelsea dopo il prestito alla Roma. In questi giorni si è parlato di un possibile approdo alnella prossima stagione, visto l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.è unaper ilSecondo quanto riportato dal portale francese Footmercato: L’attaccante belga, sotto contratto con i Blues fino a giugno 2026, non dovrebbe restare in Inghilterra nella prossima stagione. Per ilil 31enne è una. Nel momento in cui Victor Osimhen potrebbe lasciare il club, l’imminente arrivo di Antonio Conte in panchina potrebbe accelerare la trattativa. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis potrebbe offrirgli un contratto annuale da 7 milioni di euro per almeno tre stagioni.